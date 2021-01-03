Masterchef Serhat Doğramacı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! Masterchef 2020 finalisti Serhat eskiden...
Masterchef Serhat Doğramacı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! Masterchef 2020 finalisti Serhat'ın eski hali merak ediliyor. Masterchef Türkiye 2020 final bölümü öncesinde 'MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim önde? Barbaros mu, Serhat mı?' sorularının yanıtı aranmaya başlandı. MasterChef finalistleri puan durumuna göre final turunun ilk etabını 69 puanla Barbaros kazandı ve son güne daha avantajlı gitti. Masterchef 2020 Türkiye'nin iddialı yarışmacısı Serhat'ın Barbaros ile arasındaki puan farkını kapatıp kapatamayacağı merak edilirken, hakkında her detay merak ediliyor. Liseden sınıf arkadaşı Burcu Bakır'la nişanlı olan Serhat Doğramacı evlilik için gün sayıyor. Masterchef Türkiye 2020 finalistlerinden Serhat Doğramacı'nın yıllar önceki halini görmeye hazır mısınız?
Masterchef Türkiye 2020'nin kazanan isminin belli olmasına saatler kala sona kalan iki finalist hakkında her şey merak ediliyor. Nişanlısı ile Masterchef'in dikkat çeken isimleri arasında yer alan Serhat Doğramacı, iddialı kimliği ile dikkat çekiyor. Masterchef Serhat Doğramacı'nın eski hali ise merak konusu.
Kendisiyle ilgili sorulara Instagram hesabından yanıt veren Serhat, bir takipçisinin "Aslen nerelisin? Soyadının kaynağı neresi?" sorusuna; "Babam Kerkükte doğmuş, anneannem Yugoslav göçmeni. Ben İstanbulluyum. Soyadımın kaynağı İhsan Doğramacı." yanıtını vermişti. Serhat Doğramacı hakkında araştırma yapanlar çocukluk ve gençlik yıllarına ait bu fotoğraflara şaştı kaldı. İşte başta Masterchef yarışmacıları olmak üzere ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar.