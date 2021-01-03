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Masterchef Serhat Doğramacı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! Masterchef 2020 finalisti Serhat eskiden...

Masterchef Serhat Doğramacı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! Masterchef 2020 finalisti Serhat'ın eski hali merak ediliyor. Masterchef Türkiye 2020 final bölümü öncesinde 'MasterChef Türkiye'de kim kazandı, kim önde? Barbaros mu, Serhat mı?' sorularının yanıtı aranmaya başlandı. MasterChef finalistleri puan durumuna göre final turunun ilk etabını 69 puanla Barbaros kazandı ve son güne daha avantajlı gitti. Masterchef 2020 Türkiye'nin iddialı yarışmacısı Serhat'ın Barbaros ile arasındaki puan farkını kapatıp kapatamayacağı merak edilirken, hakkında her detay merak ediliyor. Liseden sınıf arkadaşı Burcu Bakır'la nişanlı olan Serhat Doğramacı evlilik için gün sayıyor. Masterchef Türkiye 2020 finalistlerinden Serhat Doğramacı'nın yıllar önceki halini görmeye hazır mısınız?

03.01.2021 16:41 - Son Güncelleme: 03.01.2021 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





