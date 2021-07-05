Masterchef Tunahan bakın kim çıktı bakmayın siz onun yarışmacı olduğuna! Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yı kırıp geçirmişti
Masterchef yeni sezonuyla geçtiğimiz günlerde ekrana gelmeye başladı. Survivor'ın bitmesinin hemen ardından yayın hayatına başlayan Masterchef, henüz bekleneni veremedi. İzleyiciler bunu ilk tur elemelerinin bitmemesine bağlıyor ve ilerleyen günler için beklenti büyük. Masterchef henüz bekleneni veremedi ama öyle bir isim var ki, daha şimdiden adından söz ettiriyor. O isim 3 jüri üyesini de gülmekten kırıp geçiren Tunahan'dan başkası değil. 19 yaşındaki Tunahan Ak Masterchef'e yarışmacı olarak katıldı ama fenomen çıktı. Siz onu bir de böyle görün.
05.07.2021 16:07
- Son Güncelleme: 05.07.2021 16:07
TV8'in ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2021'de eleme turu heyecanı sürüyor. Tunahan Ak, geçtiğimiz akşam ekrana gelen yeni bölümde şeflerin karşısına çıktı. Tunahan Ak, şeflerle girdiği diyalog ile ortaya çok komik sahneler çıktı.
MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi.
Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.
Tunahan Ak'a Somer Şef, "Korkarım ikinci turda seni yerler" deyince genç Tunahan da "Peki" yanıtını verdi. Şef Danilo Zanna, Tunahan'a "Neden peki diyorsun, ben bu yarışmada olmalıyım desene" minvalinde ifadelerle seslenince Tunahan jüriyi kırıp geçiren ilk komik cevabını verdi.
Genç yarışmacı Tunahan, Somer Şef'in de çocuğu olduğu için yarışamada harcanıp gitmesini istemediğinden hayır demiş olabileceğini düşündüğünü söyleyince jüri adeta kahkahalardan kendini yerlere attı.