Masterchef Tunahan bakın kim çıktı bakmayın siz onun yarışmacı olduğuna! Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'yı kırıp geçirmişti

Masterchef yeni sezonuyla geçtiğimiz günlerde ekrana gelmeye başladı. Survivor'ın bitmesinin hemen ardından yayın hayatına başlayan Masterchef, henüz bekleneni veremedi. İzleyiciler bunu ilk tur elemelerinin bitmemesine bağlıyor ve ilerleyen günler için beklenti büyük. Masterchef henüz bekleneni veremedi ama öyle bir isim var ki, daha şimdiden adından söz ettiriyor. O isim 3 jüri üyesini de gülmekten kırıp geçiren Tunahan'dan başkası değil. 19 yaşındaki Tunahan Ak Masterchef'e yarışmacı olarak katıldı ama fenomen çıktı. Siz onu bir de böyle görün.

05.07.2021 16:07 - Son Güncelleme: 05.07.2021 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





