MasterChef Tolga bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 31 yaşındaki Tolga Şener’in memleketi...
Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu Masterchef Türkiye 2022'ye yedeklerden dahil olan ve performansıyla adından söz ettiren Tolga Şener, son bölümde yarışmaya veda eden isim oldu. Sosyal medya hesabında "Yaşadığım harika bir deneyim ve aldığım sekiz kilogramla evime dönüyorum" diyerek veda paylaşımında bulunan Tolga Şener'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 31 yaşındaki fenomen yarışmacı hakkında en çok "Tolga Şener aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Tolga Şener'in memleketi...
26.12.2022 01:12 - Son Güncelleme: 26.12.2022 01:12
MasterChef'te son ikiye kalan Görkem ve Tolga arasından jürilerden daha az puanı alan isim Tolga oldu ve yarışmaya veda etti.
Öte yandan Tolga'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 31 yaşındaki fenomen yarışmacı hakkında en çok "Tolga Şener aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.