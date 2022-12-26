Vav TV İzle
Haberler Magazin MasterChef Tolga bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 31 yaşındaki Tolga Şener’in memleketi...

MasterChef Tolga bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 31 yaşındaki Tolga Şener’in memleketi...

Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu Masterchef Türkiye 2022'ye yedeklerden dahil olan ve performansıyla adından söz ettiren Tolga Şener, son bölümde yarışmaya veda eden isim oldu. Sosyal medya hesabında "Yaşadığım harika bir deneyim ve aldığım sekiz kilogramla evime dönüyorum" diyerek veda paylaşımında bulunan Tolga Şener'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 31 yaşındaki fenomen yarışmacı hakkında en çok "Tolga Şener aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Tolga Şener'in memleketi...

takvim.com.tr
26.12.2022 01:12 - Son Güncelleme: 26.12.2022 01:12
MasterChef Tolga bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 31 yaşındaki Tolga Şener’in memleketi...

MasterChef'te son ikiye kalan Görkem ve Tolga arasından jürilerden daha az puanı alan isim Tolga oldu ve yarışmaya veda etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Tolga bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 31 yaşındaki Tolga Şener’in memleketi...

Fenomen yarışmacı, sosyal medya hesabında bir veda paylaşımında bulunarak "Yaşadığım harika bir deneyim ve aldığım sekiz kilogramla evime dönüyorum" ifadelerini kullandı.

MasterChef Tolga bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 31 yaşındaki Tolga Şener’in memleketi...

Öte yandan Tolga'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 31 yaşındaki fenomen yarışmacı hakkında en çok "Tolga Şener aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

MasterChef Tolga bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 31 yaşındaki Tolga Şener’in memleketi...

İşte Tolga Şener başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

MasterChef Tolga bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 31 yaşındaki Tolga Şener’in memleketi...

BURAK ÖZÇİVİT

İstanbul doğumlu olan Burak Özçivit aslen Gazianteplidir.

SON DAKİKA