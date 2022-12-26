Kim Milyoner Olmak İster'de Yeşilçam rüzgarı! Efsane isim Şener Şen'in eski mesleği bakın ne çıktı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı. Yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünden kareler...
26.12.2022 01:36 - Son Güncelleme: 26.12.2022 01:39
Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1964-1966 yılları arasında Muş'ta sınıf öğretmenliği yapmıştır?" sorusunun cevabı şaşkınlık yarattı.