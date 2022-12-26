2 ay önce Roma’da evlenmişlerdi! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in düğün töreni gerçekleşti! Gelinlik çok konuşuldu: Peri kızı gibi...
Roma'da sürpriz bir nikah ile dünyaevine girdi. Nikahtan sonra yayınladıkları fotoğraflarla çok konuşulan ünlü çiftin İstanbul'da düğün töreni gerçekleşti. Düğünden ilk kareler sosyal medyaya düşerken İpek Filiz Yazıcı'nın gelinliği ilgi odağı oldu. İşte İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in düğününden ilk kareler...
26.12.2022 00:56 - Son Güncelleme: 26.12.2022 00:56
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir geçtiğimiz aylarda İtalya'nın başkenti Roma'da sürpriz bir nikah ile evlendi.