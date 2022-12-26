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Haberler Magazin 2 ay önce Roma’da evlenmişlerdi! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in düğün töreni gerçekleşti! Gelinlik çok konuşuldu: Peri kızı gibi...

2 ay önce Roma’da evlenmişlerdi! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in düğün töreni gerçekleşti! Gelinlik çok konuşuldu: Peri kızı gibi...

Roma'da sürpriz bir nikah ile dünyaevine girdi. Nikahtan sonra yayınladıkları fotoğraflarla çok konuşulan ünlü çiftin İstanbul'da düğün töreni gerçekleşti. Düğünden ilk kareler sosyal medyaya düşerken İpek Filiz Yazıcı'nın gelinliği ilgi odağı oldu. İşte İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in düğününden ilk kareler...

takvim.com.tr
26.12.2022 00:56 - Son Güncelleme: 26.12.2022 00:56
2 ay önce Roma’da evlenmişlerdi! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in düğün töreni gerçekleşti! Gelinlik çok konuşuldu: Peri kızı gibi...

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir geçtiğimiz aylarda İtalya'nın başkenti Roma'da sürpriz bir nikah ile evlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2 ay önce Roma’da evlenmişlerdi! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in düğün töreni gerçekleşti! Gelinlik çok konuşuldu: Peri kızı gibi...

Sadece çiftin aileleri ile yakın arkadaşlarının katıldığı nikahtan kareler, sosyal medyada paylaşılarak uzun süre gündem oldu.

2 ay önce Roma’da evlenmişlerdi! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in düğün töreni gerçekleşti! Gelinlik çok konuşuldu: Peri kızı gibi...

Çiçeği burnunda çiftin 25 Aralık tarihinde ise düğün töreni gerçekleşti.

2 ay önce Roma’da evlenmişlerdi! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in düğün töreni gerçekleşti! Gelinlik çok konuşuldu: Peri kızı gibi...

Düğünden ilk kareler sosyal medyaya düşerken İpek Filiz Yazıcı'nın gelinliği ilgi odağı oldu.

2 ay önce Roma’da evlenmişlerdi! İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir’in düğün töreni gerçekleşti! Gelinlik çok konuşuldu: Peri kızı gibi...

Birçok sosyal medya kullanıcısı oyuncunun gelinliğini beğendiğini dile getirdi.

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