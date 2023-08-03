Masterchef Tanya'nın sevgilisi bakın kim çıktı! Masterchef'te hem aşkı hem de şöhreti buldu! İlk nişanlı olarak katılmıştı sonra...

TV 8 ekranların yayınlanan Masterchef All-Star tüm hızıyla yolun devam ederken bazı yarışmacılar diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Onlardan biri de Kıbrıslı yarışmacı Tanya Kilitkayalı. 2020 sezonunun da çok konuşulan isimlerinden biri olan Tanya Kilitkayalı yarışmaya nişanlı gelse de daha sonra aşkı Masterchef'te bulmuştu. Bakın Tanya Kilitkayalı'nın sevgilisi olan o isim kim.
Masterchef'in en dikkat çeken isimlerinden biri Kıbrıslı yarışmacı Tanya Kilitkayalı.
Tanya 7 Ocak 1995 doğumlu. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu olan Masterchef Tanya, İzmir'de ve Ege'de çeşitli otellerde stajlar yapmıştır.
İstanbul ve İzmir'i çok sevdiğini söyleyen Tanya Kıbrıs'ta ailesiyle birlikte yaşamaktadır.