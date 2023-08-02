Gökhan Özen'in son halini görenler gözlerine inanamadı "Geliyor gelmekte olan" dedi ve paylaştı! Yıllar ona adeta teğet geçmiş gibi

2000'li yılların altın çocuklarından biriydi Gökhan Özen. Aramazsan Arama, Benim İçin N'apardın, Civciv, Dayanamam gibi şarkılarla hafızalara kazınmış, genç kızlarında sevgilisi olmuş isimlerden biri. Özellikle de Jet-Ski'ye binip ortalardan kaybolması, ortaya çıktığında ise 14 saat köpekbalıklarıyla boğuştuğunu iddia etmesi magazin tarihinin en çok konuşulan ve hala hatırlanan olaylarından biri. Ancak sonrasında Özen ortalardan bir kayboldu, pir kayboldu. Peki Gökhan Özen şimdilerde neler yapıyor dersiniz? Gökhan Özen son haliyle herkesi şaşırtıyor. Türkiye'ye geri dönen Gökhan Özen'in son paylaşımı olay oldu.