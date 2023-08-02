Aşk yaşadıkları konuşuluyordu! Emre Altuğ ‘sus’ işareti yaptı! Gözde Kansu’dan neşeli tavırlarıyla dikkat çekti! Tatil görüntüleri...

Yalı Çapkını dizisinde Orhan ile Gülgün karakterlerini canlandıran Emre Altuğ ile Gözde Kansu, bir dönem aşk iddialarıyla gündem olmuştu. "Dizi aşkı gerçeğe mi döndü?" sorusu dilden dile dolaşırken ikili, arkadaş olduklarını açıklamıştı. Emre Altuğ ile Gözde Kansu, cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Altuğ, Kansu ile tatil pozunu "Yakaladı ya" notuyla paylaştı. En cesur haliyle poz veren Gözde Kansu ile Emre Altuğ, kısa sürede gündem oldu. İşte o kare...