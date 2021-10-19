Adriana Lima’nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İki kızı olan 40 yaşındaki Adriana ilk kez...

MILEY CYRUS

Sansasyonel şarkıcı Miley Cyrus, "16 yaşıma kadar bir erkekle sonuna kadar gitmedim ama sonunda adamla evlendim" dedi. Yıllarca sevgili olan Miley Cyrus ile Liam Hemsworth, Aralık 2019'da evlendiler, ancak sadece yedi ay sonra boşandılar.

