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Haberler Magazin Adriana Lima'nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İki kızı olan 40 yaşındaki Adriana ilk kez...

Adriana Lima'nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İki kızı olan 40 yaşındaki Adriana ilk kez...

Adriana Lima'nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! Dünyaca ünlü model Lima, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile ortaya çıkmıştı. Bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne sevgilisi ile katılan ve yapımcı aşkını öpmelere doyamayan Adriana Lima, bekaret açıklamaları ile sosyal medya gündeminde. 14 Şubat 2009 yılında NBA basketbolcularından Marko Jaric ile evlenen ve bu evliliğinden 2009 doğumlu Valentine Lima Jaric ve 2012 doğumlu Sienna Lima Jaric isimlerinde iki kız çocuk dünyaya getiren Adriana, eşi ile 2014 yılında 'ihanet' iddiası nedeni ile boşandı.

19.10.2021 16:11 - Son Güncelleme: 19.10.2021 16:25
Adriana Lima’nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İki kızı olan 40 yaşındaki Adriana ilk kez...

Adriana Lima'nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İşte başta 40 yaşındaki Adriana lime olmak üzere Angelina Jolie, George Clooney, Johnny Depp, Kim Kardashian gibi birbirinden ünlü isimlerin yıllar önce bekaret itirafında bulundupu o röportajlar...

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Adriana Lima’nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İki kızı olan 40 yaşındaki Adriana ilk kez...

MILEY CYRUS

Sansasyonel şarkıcı Miley Cyrus, "16 yaşıma kadar bir erkekle sonuna kadar gitmedim ama sonunda adamla evlendim" dedi. Yıllarca sevgili olan Miley Cyrus ile Liam Hemsworth, Aralık 2019'da evlendiler, ancak sadece yedi ay sonra boşandılar.

Adriana Lima’nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İki kızı olan 40 yaşındaki Adriana ilk kez...

KIM KARDASHIAN

Her adımı olay olan Kim Kardashian, bekaret açıklamasını Oprah Winfrey'in programında canlı yayında yaparak milyonları şaşkına uğratmıştı. "İlk kez seks yapmak istediğimde neredeyse 15 yaşındaydım" diyen Kim Kardashian, ilişki sonrasında olanları hemen annesi Kris Jenner'a anlattığını ve birlikte doktora gittiklerini anlattı.
Adriana Lima’nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İki kızı olan 40 yaşındaki Adriana ilk kez...

KHLOE KARDASHIAN


Khloe Kardashian"Durumum iyi bir durum değildi. 14 yaşındaydım ve 18 yaşında bir erkekle çıkıyordum, şimdi geriye dönüp baktığımda iğrenç olduğunu düşünüyorum, ama sonra gerçekten havalı olduğumu düşündüm…"

Adriana Lima’nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İki kızı olan 40 yaşındaki Adriana ilk kez...

GEORGE CLOONEY

George Clooney, GQ'ye verdiği röportajda bekaretini 16 yaşında kaybettiğini ve "genç, çok genç, çok genç" olduğunu söyledi.

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