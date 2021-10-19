Adriana Lima'nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! İki kızı olan 40 yaşındaki Adriana ilk kez...
Adriana Lima'nın bekaret itirafı gündeme bomba gibi düştü! Dünyaca ünlü model Lima, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile ortaya çıkmıştı. Bu yıl 78'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne sevgilisi ile katılan ve yapımcı aşkını öpmelere doyamayan Adriana Lima, bekaret açıklamaları ile sosyal medya gündeminde. 14 Şubat 2009 yılında NBA basketbolcularından Marko Jaric ile evlenen ve bu evliliğinden 2009 doğumlu Valentine Lima Jaric ve 2012 doğumlu Sienna Lima Jaric isimlerinde iki kız çocuk dünyaya getiren Adriana, eşi ile 2014 yılında 'ihanet' iddiası nedeni ile boşandı.
19.10.2021 16:11
- Son Güncelleme: 19.10.2021 16:25
KIM KARDASHIANHer adımı olay olan Kim Kardashian, bekaret açıklamasını Oprah Winfrey'in programında canlı yayında yaparak milyonları şaşkına uğratmıştı. "İlk kez seks yapmak istediğimde neredeyse 15 yaşındaydım" diyen Kim Kardashian, ilişki sonrasında olanları hemen annesi Kris Jenner'a anlattığını ve birlikte doktora gittiklerini anlattı.