Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un darp davasında tanıklardan çelişkili sözler! "Kıyafeti kan olmuştu, 'beni öldürecek' diyordu..."

"OZAN BENİ ÖLDÜRECEK DİYE AĞLIYORDU"

Duruşmada ilk olarak Deniz Bulutsuz'un iş ortağı Erdem Oraylı tanık olarak dinlendi. Oraylı, "O gün kutlama yemeğine gittik. Keyifli bir geceydi. Gözüme takılan tek şey Ozan Güven'in ara sıra birlikte çalıştığım fotoğrafçı için, 'Avucumun içiyle tokatlayasım geliyor' dediğiydi. Yemek dönüşü beni eve bırakıp sonra uğrayacağım dediler. Yattım uyudum. Saat 03.00- 04.00 arası Deniz beni aradı. Sesi titriyordu. Ozan'la tartıştık dedi. Yanıma gelmek istedi. 20 dakika sonra Ozan Güven'in şoförü Hasan, Deniz Bulutsuz'u yalınayak vaziyette yanıma getirdi. Deniz'in sweatshirtün yakası açıktı ve boyun bölgesi kan içindeydi. Gözü şiş ve kan oturmuştu. Çenesi yarıktı. 'Hasan ne oldu' diye sordum, bir şey demedi. Deniz, 'Ozan beni öldürecek' diye titreyip ağlıyordu. 'Hastaneye gidelim' dedim. Bir şok durumu vardı. Sabaha kadar konunun üzerinden geçip şoku atlatmaya çalıştık" dedi.