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Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban'ın Nigar'ı Ayben Erman'ın son haline bakın! Gören inanamadı! Ayşen Gruda’nın kardeşi meğer...

Kadrosunda Şener Şen, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda , Adile Naşit gibi isimlerin yer aldığı Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Şabanoğlu Şaban'da 'Nigar' karakterini canlandıran Ayben Erman, yıllar sonra gündem oldu. Ayten Erman ile Ayşen Gruda'nın kardeşi olan Ayben Erman'ın son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise tanımakta zorlandı. İşte Ayben Erman'ın son hali...

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 16:44 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 16:46
Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı Ayben Erman’ın son haline bakın! Gören inanamadı! Ayşen Gruda’nın kardeşi meğer... 1

Başrollerini Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in paylaştığı Yeşilçam efsanesi Şabanoğlu Şaban'da şarkıcı Nigar karakterini canlandıran Ayben Erman, yıllar sonra gündem oldu.

Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı Ayben Erman’ın son haline bakın! Gören inanamadı! Ayşen Gruda’nın kardeşi meğer... 2

Filmde ablası Ayşen Gruda ile birlikte rol alan oyuncunun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kemal Sunal efsanesi Şabanoğlu Şaban’ın Nigar’ı Ayben Erman’ın son haline bakın! Gören inanamadı! Ayşen Gruda’nın kardeşi meğer... 3

Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımlarını görenler ise tanımakta zorlandı.

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