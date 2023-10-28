Masterchef Tahsin Cemre'yi hedef gösterdi "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Cemre Uyanık'tır" Karşılıklı tehditler ve salvolar...

1 Önceki akşam Masterchef'te Cemre'nin sarf ettiği sözler sonrası Tahsin Küçük öyle bir paylaşım yaptı ki bir anda ortalık karıştı. İşte detaylar.

2 Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından Esra'nın "Ne yorucu bir hafta oldu" demesinin üzerine konuşan Cemre, "Hayır fiziksel yorulduk, bir de mental yoruyorlar ya insanı. O çok sinirimi bozuyor. Bazılarının gerçekten fişini çekeceğim. Onu istiyorlar. Olay çıkartmamı istiyorlar. Duymamazlıktan nasıl geleyim? Ağzından çıkan lafı duymuyor, öyle bir tip. Seviyeli gitmeye çalışıyorum ama gerçekten damarıma basıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.