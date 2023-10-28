Masterchef Tahsin Cemre'yi hedef gösterdi "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Cemre Uyanık'tır" Karşılıklı tehditler ve salvolar...

Masterchef'in tek kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri. 2019 sezonu şampiyonu son haftanın mavi takım kaptanlığını almıştı ancak takımda işler pek beklediği gibi olmadı. Önceki akşam takım oyununu yine mavi takım kazandı ve mavi takımdan potaya Cemre ve Esra gitti. Oylama sırasında Cemre Uyanık'ın kullandığı cümleler sonrası ise ortalık karıştı. Cemre'nin "Dışarıda çok pis" yapacağım sözleri sonrası Tahsin Küçük'ün paylaşımı suları iyiden iyiye ısıttı.
Önceki akşam Masterchef'te Cemre'nin sarf ettiği sözler sonrası Tahsin Küçük öyle bir paylaşım yaptı ki bir anda ortalık karıştı. İşte detaylar.
Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından Esra'nın "Ne yorucu bir hafta oldu" demesinin üzerine konuşan Cemre, "Hayır fiziksel yorulduk, bir de mental yoruyorlar ya insanı. O çok sinirimi bozuyor. Bazılarının gerçekten fişini çekeceğim. Onu istiyorlar. Olay çıkartmamı istiyorlar. Duymamazlıktan nasıl geleyim? Ağzından çıkan lafı duymuyor, öyle bir tip. Seviyeli gitmeye çalışıyorum ama gerçekten damarıma basıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.
Cemre potaya gönderilmesinin ardından "Sıkacağım, dışarıda çok pis sıkacağım, öyle böyle değil. Benden var ya ne çekecekler. Beni sessiz mi gördüler ne yaptılar bilmiyorum ama canlarını çok pis sıkacağım" demişti.