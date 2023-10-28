Aldatıldığı iddia edilen Zeynep Beşerler'den ilk açıklama! 10 yıllık evliliği eşi Emir İçgören'in yasak aşkı yıkmıştı

Zeynep Beşerler, Emir İçgören ile 2013 yılında evlenmiş, bu evililiğinden Kerem adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz günlerde de çift hakkında boşanma iddiası ortaya atılmış ama yalanlanmıştı. Önceki gün ise iddialar yeni bir boyut kazanmış, İçgören'in, Beşerler'i aldattığı iddiası ortaya atılmıştı. Konu hakkında Beşerler'den ilk açıklama geldi. İşte haberin detayları.