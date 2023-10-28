Aldatıldığı iddia edilen Zeynep Beşerler'den ilk açıklama! 10 yıllık evliliği eşi Emir İçgören'in yasak aşkı yıkmıştı

Zeynep Beşerler, Emir İçgören ile 2013 yılında evlenmiş, bu evililiğinden Kerem adında bir oğlu dünyaya gelmişti. Geçtiğimiz günlerde de çift hakkında boşanma iddiası ortaya atılmış ama yalanlanmıştı. Önceki gün ise iddialar yeni bir boyut kazanmış, İçgören'in, Beşerler'i aldattığı iddiası ortaya atılmıştı. Konu hakkında Beşerler'den ilk açıklama geldi. İşte haberin detayları.
Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler 2013 yılında iş insanı Emir İçgören ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evliliğinden de Kerem adını verdikleri bir oğulları dünyaya gelmişti. Gözlerden uzak, sessiz, sakin mütevazı bir yaşam süren çift hakkında önceki gün flaş bir iddia ortaya atılmıştı.
7 yaşında bir oğlu bulunan oyuncunun ihanete uğradığı için boşanma kararı aldığı iddia edilmişti.
Konuyu Sabah Gazetesi'ndeki köşesine taşıyan Bülent Cankurt şu ifadelere yer vermişti:
Bu yılın başında, oyuncu Zeynep Beşerler ile işadamı Emir İçgören'in, 10 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulmuştu. Nisan ayına geldiğimizde ise, bu kez boşanacakları dedikoduları dilden dile dolaşmaya başlamıştı.