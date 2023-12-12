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Masterchef Tahsin Cemre elenince dalga geçip göbek attı başına iş açtı! "Başıma bir iş gelirse sorumlusu Cemre Uyanık'tır" demişti

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te son olarak elenen isim, 2019 yılı şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu. Cemre'nin vedası herkesi şaşırttı şaşırtmasına ama kimilerini de mutlu etti. O isimlerden biri de bir türlü yıldızının barışmadığı Tahsin Küçük. Cemre'nin elenmesinin ardından şarkı söyleyip, göbek attığı bir video paylaştı Tahsin ancak gelin görün ki başına iş de açtı. İşte haberin detayları.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 11:58 Güncelleme 12 Aralık 2023, 11:58
Masterchef Tahsin Cemre elenince dalga geçip göbek attı başına iş açtı! Başıma bir iş gelirse sorumlusu Cemre Uyanık’tır demişti 1

Masterchef'te Tahsin Küçük ve Cemre Uyanık'ın yıldızı bir türlü barışmamıştı.

Masterchef Tahsin Cemre elenince dalga geçip göbek attı başına iş açtı! Başıma bir iş gelirse sorumlusu Cemre Uyanık’tır demişti 2

Önceki bölümlerden birinde Esra'nın "Ne yorucu bir hafta oldu" demesinin üzerine konuşan Cemre, "Hayır fiziksel yorulduk, bir de mental yoruyorlar ya insanı. O çok sinirimi bozuyor. Bazılarının gerçekten fişini çekeceğim. Onu istiyorlar. Olay çıkartmamı istiyorlar. Duymamazlıktan nasıl geleyim? Ağzından çıkan lafı duymuyor, öyle bir tip. Seviyeli gitmeye çalışıyorum ama gerçekten damarıma basıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Masterchef Tahsin Cemre elenince dalga geçip göbek attı başına iş açtı! Başıma bir iş gelirse sorumlusu Cemre Uyanık’tır demişti 3

Cemre potaya gönderilmesinin ardından "Sıkacağım, dışarıda çok pis sıkacağım, öyle böyle değil. Benden var ya ne çekecekler. Beni sessiz mi gördüler ne yaptılar bilmiyorum ama canlarını çok pis sıkacağım" demişti.

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