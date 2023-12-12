21 yaşında koca kız oldu! Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kızı Lal annesinin kopyası! “Oya gibi bakmaya kıyamadım...”

Kendi kitabından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise kameralardan uzak büyüttüğü Zeynep Lal ile gündeme geldi. Aydın'ın sosyal medya paylaşımlarında kızı Lal'i görenler adeta hayran kaldı. Geçen haftalarda 21 yaşına basan Lal için "Oya gibi bakmaya kıyamadım", "Ne kadar da benziyor size", "Maşallah ne hoş ne güzel bir genç kız olmuş" yorumları yapıldı. İşte İclal Aydın'ın gözünden sakındığı kızı Lal...