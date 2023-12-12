"Kıvanç Tatlıtuğ çökmüş Beren Saat bitmiş" diyen Yeliz Yeşilmen Mert Ramazan Demir ve Kaan Urgancıoğlu'na sardı "Yakışıklı değil"

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Yeliz Yeşilmen geçtiğimiz günlerde Hande Sarıoğlu ve Hande Erçel'le yaşadığı polemiklerle gündeme gelmişti. Yeşilmen önceki gün Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat hakkında söyledikleriyle çok konuşulurken üzerine bir de Mert Ramazan Demir ve Kaan Urgancıoğlu hakkında bazı fikirlerine beyan edince sosyal medya karıştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Daha önce Hande Sarıoğlu ile Hande Erçel hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Yeşilmen önceki gün ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i hedef almıştı.
Son olarak 2. Sayfa programına konuk olan Yeliz Yeşilmen, İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrol olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u topa tutmuştu.
Yeşilmen, Tatlıtuğ hakkında "Kıvanç'ın ya yaşlanmış mı? Hemşerim Adanalı, çok da beğenirdim fakat fazla mı çöktü? Mimiklerden alnında böyle 5-6 tane iz, kırışıklık. Yani şu an eski şeyini göremiyorum. Çöktüğünü düşünüyorum" demişti.