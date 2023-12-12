"Kıvanç Tatlıtuğ çökmüş Beren Saat bitmiş" diyen Yeliz Yeşilmen Mert Ramazan Demir ve Kaan Urgancıoğlu'na sardı "Yakışıklı değil"

1 Sosyal medyayı aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Daha önce Hande Sarıoğlu ile Hande Erçel hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Yeşilmen önceki gün ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'i hedef almıştı.

2 Son olarak 2. Sayfa programına konuk olan Yeliz Yeşilmen, İstanbul İçin Son Çağrı filminde başrol olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u topa tutmuştu.