Masterchef Esra’nın makyajsız hali ortaya çıktı! "Kirpiklerim dışında her yerim orijinal" diyen Esra Tokelli’ye bakın! Seda Sayan gerçeği...

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye 2023 All Star finalisti olan Esra Tokelli'nin makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi. Uzun kirpikleri ve ağır makyajıyla dikkat çeken fenomen yarışmacının doğal halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte "Kirpiklerim dışında her yerim orijinal" diyen Esra Tokelli'nin makyajsız hali...