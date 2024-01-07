Masterchef Esra’nın makyajsız hali ortaya çıktı! "Kirpiklerim dışında her yerim orijinal" diyen Esra Tokelli’ye bakın! Seda Sayan gerçeği...

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye 2023 All Star finalisti olan Esra Tokelli'nin makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi. Uzun kirpikleri ve ağır makyajıyla dikkat çeken fenomen yarışmacının doğal halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte "Kirpiklerim dışında her yerim orijinal" diyen Esra Tokelli'nin makyajsız hali...
2023 All Star finalisti olan Esra Tokelli, final bölümüyle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü ismin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ESRA TOKELİ KİMDİR?
Esra Tokelli, 2020 yılında yarıştığı MasterChef Türkiye sezonunda adını duyurmuş isimler arasında yer alıyor. Programda hazırladığı yemeklerle dikkat çeken MasterChef Esra İstanbul doğumludur. 46 yaşında olan Esra Tokelli'nin 24 yaşında bir oğlu bulunuyor.
SEDA SAYAN GERÇEĞİ!
Aşçılıkla ilgilenen Esra Tokelli, bir dönem yayınlanan Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılmış ve birinci olmuştu.