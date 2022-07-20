Masterchef Şükrü çıka çıka bakın kim çıktı Mehmet Yalçınkaya inanamadı! Galatasaray eski teknik patronu Fatih Terim'in
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonuna epey hızlı başladı. Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'e geçtiğimiz günlerde katılan Şükrü Kıyak'ın kim olduğunu duyanlar şaştı kaldı. Ne iş yaptığını söyledikten sonra bağlantısını da söyleyine Mehmet Yalçınkaya'nın nutku tutuldu. İşte detaylar...
20.07.2022 09:25 - Son Güncelleme: 20.07.2022 09:29
Efsane teknik direktör Fatih Terim'in özel aşçısı olan 26 yaşındaki Şükrü, Masterchef'in başından beri katılmak istediğini ancak 3 yıl içinde yeterli özgüveni bulamadığı için şimdi yarışmaya katıldığını belirtti.
Mehmet Şef yarışmacı Şükrü'nün Fatih Terim'in aşçısı olduğunu duyurdu. Mehmet Şef "Bana sürpriz oldu" dedi, diğer şefler ise epey şaşırdı.
Şükrü Kıyaklı "Fatih Hoca ile birlikte çalışıyorum" deyince şefler Fatih Terim'in neleri yediğini sordu.
MasterChef Şükrü ise "Hep şefim, private olarak geçiyor. Her türlü yemeği güzel yapınca yiyor. Yemek çok seçmez, balık, Türk mutfağı... İtalyan mutfağını zaten çok seviyor" dedi.