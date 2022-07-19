Arka Sıradakiler’in kalpleri çalan Oktay’ı artık 48 yaşında! Bülent Çetinaslan’ın son halini görenler inanamadı

Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan eski fit halinden hiçbir şey kaybetmemiş. İşte Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...