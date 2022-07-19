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Haberler Magazin Acun Ilıcalı 'parayla mutluluk olmaz' dedi sosyal medya birbirine girdi! Geçtiğimiz günlerde teknesini suya indiren Acun Ilıcalı...

Acun Ilıcalı 'parayla mutluluk olmaz' dedi sosyal medya birbirine girdi! Geçtiğimiz günlerde teknesini suya indiren Acun Ilıcalı...

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube programında söyledikleriyle gündemde Acun Ilıcalı... Yaptığı projelerle her geçen gün servetine servet katan ve büyük bir yoksulluk döneminden sonra bu günlere gelen Acun Ilıcalı 'parayal mutlu olunmaz' sözleriyle gündemin en üst sıralarına oturdu. Ilıcalı'nın bu açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. İşte detaylar...

19.07.2022 14:40 - Son Güncelleme: 19.07.2022 14:40
Acun Ilıcalı ’parayla mutluluk olmaz’ dedi sosyal medya birbirine girdi! Geçtiğimiz günlerde teknesini suya indiren Acun Ilıcalı...

Sunucu Acun Ilıcalı'nın parayla neden mutlu olunmaz hakkındaki konuşması viral oldu. Ilıcalı'nın videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı ’parayla mutluluk olmaz’ dedi sosyal medya birbirine girdi! Geçtiğimiz günlerde teknesini suya indiren Acun Ilıcalı...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, 'parayla mutlu olunmaz' yorumu sosyal medyada viral oldu. Katıldığı bir programda para ve mutluluk ile ilgili açıklamalar yapan Ilıcalı, "Parayla mutlu olunamayacağına altına imzamı atarım" dedi. Ilıcalı'nın sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Acun Ilıcalı ’parayla mutluluk olmaz’ dedi sosyal medya birbirine girdi! Geçtiğimiz günlerde teknesini suya indiren Acun Ilıcalı...

Zengin olmadan önceden de mutlu olduğunu söyleyen ünlü sunucu Acun Ilıcalı zengin olduktan sonrada mutlu bir şekilde hayatına devam ettiğini açıkladı.

Acun Ilıcalı ’parayla mutluluk olmaz’ dedi sosyal medya birbirine girdi! Geçtiğimiz günlerde teknesini suya indiren Acun Ilıcalı...

TEKNE SUYA İNDİ

Acun Ilıcalı'nın yeni teknesi suya indi. 3 yılda yapılan 50 metrelik motor yatın adı ise bakın ne oldu. 8 Haziran'da Tuzla Tersanesi'nde suya indirilen tekne, tamamen çelik ve alüminyumdan üretilmiş.

Acun Ilıcalı ’parayla mutluluk olmaz’ dedi sosyal medya birbirine girdi! Geçtiğimiz günlerde teknesini suya indiren Acun Ilıcalı...

Seçkin bir tasarıma sahip olan teknenin iç dekorasyonu da aynı özeni taşıyor.

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