Acun Ilıcalı ’parayla mutluluk olmaz’ dedi sosyal medya birbirine girdi! Geçtiğimiz günlerde teknesini suya indiren Acun Ilıcalı...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, 'parayla mutlu olunmaz' yorumu sosyal medyada viral oldu. Katıldığı bir programda para ve mutluluk ile ilgili açıklamalar yapan Ilıcalı, "Parayla mutlu olunamayacağına altına imzamı atarım" dedi. Ilıcalı'nın sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.