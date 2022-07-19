Acun Ilıcalı 'parayla mutluluk olmaz' dedi sosyal medya birbirine girdi! Geçtiğimiz günlerde teknesini suya indiren Acun Ilıcalı...
Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir Youtube programında söyledikleriyle gündemde Acun Ilıcalı... Yaptığı projelerle her geçen gün servetine servet katan ve büyük bir yoksulluk döneminden sonra bu günlere gelen Acun Ilıcalı 'parayal mutlu olunmaz' sözleriyle gündemin en üst sıralarına oturdu. Ilıcalı'nın bu açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü. İşte detaylar...
19.07.2022 14:40 - Son Güncelleme: 19.07.2022 14:40
Sunucu Acun Ilıcalı'nın parayla neden mutlu olunmaz hakkındaki konuşması viral oldu. Ilıcalı'nın videosu sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, 'parayla mutlu olunmaz' yorumu sosyal medyada viral oldu. Katıldığı bir programda para ve mutluluk ile ilgili açıklamalar yapan Ilıcalı, "Parayla mutlu olunamayacağına altına imzamı atarım" dedi. Ilıcalı'nın sözleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Zengin olmadan önceden de mutlu olduğunu söyleyen ünlü sunucu Acun Ilıcalı zengin olduktan sonrada mutlu bir şekilde hayatına devam ettiğini açıkladı.