Masterchef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef'ten çıktı kaşla göz arasında yapmış! 18 yıllık evliliğini onun için bitirdi
Yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde esprili... Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Hayatlarımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evli olan Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Arada 2 yıl geçti. Ve Somer Sivrioğlu'nun gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi yine Masterchef dünyasından bir isim...
"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum.
Masterchef editörlerinden Pınar Kızılkaya ile Hazer Şef'in mekanında görüntülenen Somer Şef ise bu konuda sessizliğini korumuştu. Öte yandan Pınar Kızılkaya'nın eski eşi de "Olayı öğrenir öğrenmez soluğu mahkeme kapasında aldım ve eski eşim Pınar Hanım ile 2018 senesinin Aralık ayında yollarımızı ayırdık. Benim için o defter artık kapandı. Adımın o şahıslarla anılmasını istemiyorum." demişti.
Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi merak ediliyor. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen sevgilileri.