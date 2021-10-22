Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson tuvalette mi yakalandı? Skandal iddia bomba etkisi yarattı detayları duyan inanamadı
Dilan Çiçek Deniz hakkında skandal iddia! Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, iş insanı Alihan Aloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la yeni bir yelken açmıştı. Ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adlarından söz ettirmişti. Aşklarına tam gaz devam eden ikili hakkında ortaya atılan skandal iddia ise duyanları şaşkına çevirdi. İddiaya göre; Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Thor'un bir mekânın erkekler tuvaletinde yakalandı. İşte detaylar...
22.10.2021 18:43
- Son Güncelleme: 22.10.2021 18:51
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Dilan Çiçek Deniz, Alihan Aloğlu ile yollarını ayırdıktan sonra İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la yeni bir yelken açmıştı.
Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson skandal bir iddiayla gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz'ın iddiasına göre; Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Bebek'te bir mekânın erkekler tuvaletine girdi.
Skandal iddianın ardından gözler Dilan Çiçek Deniz'e çevrilirken ünlü oyuncunun kendisinden 10 yaş büyük ve üç çocuk babası sevgilisi Thor Saevarsson merak konusu oldu.