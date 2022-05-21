Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı Su imzasını attı ’Yağmur’u doğurmuşsun Pınar’ Bu kadarına da pes

Son olarak Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile bir kare geldi. Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı.