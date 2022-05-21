Vav TV İzle
Haberler Magazin Pınar Altuğ'un doğum günü paylaşımına kızı Su imzasını attı 'Yağmur'u doğurmuşsun Pınar' Bu kadarına da pes

Pınar Altuğ'un doğum günü paylaşımına kızı Su imzasını attı 'Yağmur'u doğurmuşsun Pınar' Bu kadarına da pes

21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşulurken ünlü çiftin Su adını verdikleri kızları 2009'da dünyaya geldi. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olan Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından epey söz ettiriyor. Eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü kutlayan Altuğ'un paylaşımına ne kendisi ne de eşi damgasını vurur. Karenin en çok konuşulan ismi kızları Su Atacan oldu.

21.05.2022 12:05 - Son Güncelleme: 21.05.2022 12:05
Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı Su imzasını attı ’Yağmur’u doğurmuşsun Pınar’ Bu kadarına da pes

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı Su imzasını attı ’Yağmur’u doğurmuşsun Pınar’ Bu kadarına da pes

Son olarak Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile bir kare geldi. Annesini oynadığı dizi setinde tanıştığı ve aşık olduğu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşinin yeni yaşını kutladı.

Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı Su imzasını attı ’Yağmur’u doğurmuşsun Pınar’ Bu kadarına da pes

Pınar Altuğ, eşi ve kızıyl verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Bir çocuk annesi güzel oyuncu, paylaşımına; "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.

Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı Su imzasını attı ’Yağmur’u doğurmuşsun Pınar’ Bu kadarına da pes

Altuğ'un paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı Su imzasını attı ’Yağmur’u doğurmuşsun Pınar’ Bu kadarına da pes

Ancak paylaşıma ünlü çift değil kızları 'Su' damgasını vurdu.

SON DAKİKA