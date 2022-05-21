Pınar Altuğ'un doğum günü paylaşımına kızı Su imzasını attı 'Yağmur'u doğurmuşsun Pınar' Bu kadarına da pes
21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını geniş kitlelere duyuran tescilli güzel Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşulurken ünlü çiftin Su adını verdikleri kızları 2009'da dünyaya geldi. Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem olan Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından epey söz ettiriyor. Eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü kutlayan Altuğ'un paylaşımına ne kendisi ne de eşi damgasını vurur. Karenin en çok konuşulan ismi kızları Su Atacan oldu.
21.05.2022 12:05 - Son Güncelleme: 21.05.2022 12:05
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.