En sonunda bunu da yaptı! Hande Sarıoğlu lolipoplu seksi kalça dansı izlenme rekoru kırdı! Külotlu çorabını ise...
Hande Sarıoğlu seksi dans videolarıyla yine sosyal medyanın dilinde. Önceki günlerde bir hayranına külotlu çorabını hediye etmesi nedeniyle çok konuşulan Hande Sarıoğlu bu sefer de elindeki lolilopla yaptığı seksi kalça dansı nedeniyle gündeme oturdu. Sarıoğlu'nun elindeki lolipop ile kalça dansı yaptığı bu anlar, kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.
21.05.2022 11:06 - Son Güncelleme: 21.05.2022 11:13
Kalça dansı nedeniyle Habertürk'le iş ilişkisini sonlandırması çok konuşulan ünlü spiker Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden yaptığı programda ilginç hareketlere imza atmaya devam ediyor.
KÜLOTLU ÇORABINI HEDİYE ETTİ
Hande Sarıoğlu önceki günlerde bir hayranına külotlu çorabını hediye etmesi nedeniyle çok konuşuldu.