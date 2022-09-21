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Haberler Magazin Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Hem yeni imajı hem tarzı olay oldu! Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu kez...

Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Hem yeni imajı hem tarzı olay oldu! Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu kez...

Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Hem yeni imajı hem tarzı olay oldu! Ünlü türkücü ve sunucu Songül Karlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Karlı, özellikle sutyensiz spor pozlarıyla uzun süre gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü türkücü, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü türkücü, kırmızı gömleği ve yeni imajıyla kuaför çıkışı verdiği pozları yayınladı. Paylaşım binlerce beğeni alırken Karlı'nın iç çamaşırı dikkat çekti. İşte Songül Karlı'nın o pozları...

takvim.com.tr
21.09.2022 19:51 - Son Güncelleme: 21.09.2022 19:51
Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Hem yeni imajı hem tarzı olay oldu! Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu kez...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Songül Karlı, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına yenisini ekledi.

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Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Hem yeni imajı hem tarzı olay oldu! Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu kez...

Kuaför pozları ile takipçileri ile buluşan Songül Karlı, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Hem yeni imajı hem tarzı olay oldu! Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu kez...

Kırmızı gömleği ile kamera karşısına geçen ünlü türkücü, düğmelerini açarak dekolte vermeyi de ihmal etmedi.

Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Hem yeni imajı hem tarzı olay oldu! Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu kez...

Karlı'nın iç gösteren gömleğinin altında belli olan iç çamaşırı da dikkat çekti.

Songül Karlı kırmızılar içinde paylaştı! Hem yeni imajı hem tarzı olay oldu! Göğüs frikikleri meşhur olan Songül Karlı bu kez...

Sosyal medya kullanıcıları, Karlı'nın sütyensiz spor pozlarına işaret ederek "Bu kez tedbirli" yorumunda bulundu.

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