Masterchef Somer Sivrioğlu'nun aşk hayatına yetişemiyoruz! Sosyal medyadan doğum gününü kutladı! Görenler hayrete düştü

'MasterChef Türkiye'nin sevilen, güler yüzlü şefi Somer Sivrioğlu, yaptığı güzel yemekler kadar son dönemde yaşadığı aşklarla da gündemden düşmüyor. Sivrioğlu, yarışma ile hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sivrioğlu, daha geçtiğimiz günlerde ise bir mekanda kendinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülenmişti. Hızına yetişemediğimiz Sivrioğlu'nun yeni aşkı ise herkesi hayrete düşürdü. İşte detaylar...