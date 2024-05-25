Masterchef Somer Sivrioğlu'nun aşk hayatına yetişemiyoruz! Sosyal medyadan doğum gününü kutladı! Görenler hayrete düştü

'MasterChef Türkiye'nin sevilen, güler yüzlü şefi Somer Sivrioğlu, yaptığı güzel yemekler kadar son dönemde yaşadığı aşklarla da gündemden düşmüyor. Sivrioğlu, yarışma ile hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Sivrioğlu, daha geçtiğimiz günlerde ise bir mekanda kendinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülenmişti. Hızına yetişemediğimiz Sivrioğlu'nun yeni aşkı ise herkesi hayrete düşürdü. İşte detaylar...
Bir yemek programı ile hayatımıza giren ve ününe ün katan, Somer Sivrioğlu, sempatik tavırlarıyla herkes tarafından sevilen bir isim haline geldi.
Yemek programı boyunca yarışmacılarla olan iletişimi, eğlenceli ve komik yanı ile herkesin sempatisini kazanan, aynı zamanda başarılı işleriyle büyük bir saygı uyandıran Somer Şef, yemekleri kadar aşk hayatı ile de gündemde.
2019 yılından beri hayatımızda yer alan Somer Şef'in ilk olarak İki çocuğunun annesi Aslı Sencer'le 18 yıllık evliliğini başka bir kadın uğruna bitirdiği söylenmişti.