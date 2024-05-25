Arzu Sabancı'ya büyük şok! En küçük Sabancı da aşkı buldu! Kalbini dünyaca ünlü mankene kaptırdı

Geçtiğimiz günlerde adı Şeyma Subaşı ile anılan Arzu Sabancı'nın küçük oğlu Kerim Sabancı, Cannes'a ünlü bir modelle katıldı. Bu habere Arzu Sabancı'ın ne tepki verdiği büyük merak konusu. Öte yandan Kerim Sabancı'nın abisi Hakan Sabancı ve Hande Erçel cephesinde de yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne Sabancı ailesi damga vurdu.
Arzu-Ömer Sabancı'nın en küçük oğlu Kerim, 2020'de Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu ile beraberlik yaşamış ancak ilişki kısa sürmüştü.
Karda yürüyüp izini belli etmeyen 27 yaşındaki Kerim Sabancı'nın geçtiğimiz günlerde de ismi Şeyma Subaşı ile anılmıştı.