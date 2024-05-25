İnci Taneleri Nusret'in (Kibrit Yasin) kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! İşte Rıza Kocaoğlu'nun oyuncu kardeşi Hande Erçel'le aynı dizide...

Yılmaz Erdoğanın kaleminden çıkan İnci Taneleri, bugün yine seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Selma Ergeç, Piraye Salacak, Kubilay Aka'nın ekrana geldiği dizide Nusret'i (Kibrit Yasin) canlandıran Rıza Kocaoğlu hakkında şoke eden bir gerçek çıktı. 45 yaşındaki ünlü oyuncunun kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Hande Erçel ve Burak Deniz ile aynı dizide rol alan Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi...
ılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Selma Ergeç, Piraye Salacak, Kubilay Aka'nın buluştuğu İnci Taneleri dizisi bugün yine izleyici ile buluşuyor.
Dizide Kibrit Yasin karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çekerken hakkında şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.
Daha önce Çukur, Kuzey Güney, Ezel gibi dizilerde rol alan 45 yaşındaki Rıza Kocaoğlu'nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.