İnci Taneleri Nusret'in (Kibrit Yasin) kız kardeşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! İşte Rıza Kocaoğlu'nun oyuncu kardeşi Hande Erçel'le aynı dizide...

Yılmaz Erdoğanın kaleminden çıkan İnci Taneleri, bugün yine seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Güven Kıraç, Selma Ergeç, Piraye Salacak, Kubilay Aka'nın ekrana geldiği dizide Nusret'i (Kibrit Yasin) canlandıran Rıza Kocaoğlu hakkında şoke eden bir gerçek çıktı. 45 yaşındaki ünlü oyuncunun kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. İşte Hande Erçel ve Burak Deniz ile aynı dizide rol alan Rıza Kocaoğlu'nun kız kardeşi...