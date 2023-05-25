MasterChef Somer Sivrioğlu’nun 20 yaş küçük sevgilisi fena aşka geldi! “Yol arkadaşım” 18 yıllık eşinden 2 sene önce boşanmıştı...
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi fena aşka geldi! Masterchef programının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, program editörü Pınar Kayabaşı ile aşk yaşamaya başlamış ve bu neden ünlü şefin 18 yıllık evliliği bitmişti. Pınar Kayabaşı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sevgilisinin doğum gününe özel paylaşımlarda bulunan Kayabaşı, Somer Sivrioğlu ile art arda paylaşımlar yaparak "Yol arkadaşım" ifadelerini kullandı. O fotoğraflar kısa sürede gündem oldu. İşte o paylaşımlar...
Masterchef programının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun program editörü ile aşk yaşadığı bu nedenle de 18 yıllık evliliği bitirme kararı aldığı iddia edilmişti.
Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu da "İhaneti gözümle gördüm" diyerek iddiaları doğrulamıştı.
'2. Sayfa'ya yazılı bir açıklama yapan Aslı Sivrioğlu, şu ifadeleri kullanmıştı: "Arkadaşlarımın restoranda görüp, bana haber vermesiyle başladı. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım. Ne yazık ki Somer de ihaneti inkar etmedi. Son aylarda yaşadığım üzüntü bu hafta katbekat arttı. Duygusal bir zaman geçiriyorum. 2 evladım ve ailem bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Umarım bir an önce boşanma işlemimiz gerçekleşir ve her gün içinde bulunduğum bu durum sona erer"
Somer Sivrioğlu ile eşi Aslı Sivrioğlu arasındaki pandemi nedeniyle uzayan boşanma süreci de 2021 yılında son bulmuştu. Gizli görülen duruşma basına kapalı yapılmış ve çift anlaşmalı olarak boşanmıştı.
Somer Sivrioğlu'nun "Boşanmakta kararlı" olduğunu ifade ettiği, Aslı Sivrioğlu'nun ise nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenilmişti.