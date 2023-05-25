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Haberler Magazin Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden son haliyle gençleri cebinden çıkarıyor! Spora kendini adayan Suden'ın kasları olay

Mazhar Alanson'un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden son haliyle gençleri cebinden çıkarıyor! Spora kendini adayan Suden'ın kasları olay

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son haliyle adeta dostu düşmanı şaşkına çeviriyor... Biricik Suden, 60 yaşında ancak yaşıtlarından farklı olarak spora olan düşkünlüğü ve dinç vücuduyla biliniyor. Zaman zaman kaslarından ötürü eleştirilen Biricik Suden yine kaslarıyla magazin gündeminin ilk sıralarında yerini aldı. İşte 60 yaşındaki Biricik Suden'in son hali...

25.05.2023 08:44 - Son Güncelleme: 25.05.2023 08:57
Mazhar Alanson’un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden son haliyle gençleri cebinden çıkarıyor! Spora kendini adayan Suden’ın kasları olay

MFÖ Grubu'nun üyelerinden Mazhar Alason'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Mazhar Alanson’un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden son haliyle gençleri cebinden çıkarıyor! Spora kendini adayan Suden’ın kasları olay

Geçtiğimiz günlerde direk dansı yaptığı anları paylaşmıştı Suden.

Mazhar Alanson’un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden son haliyle gençleri cebinden çıkarıyor! Spora kendini adayan Suden’ın kasları olay

Suden, direk dansı yaptığı anları "Dalga geçmeyin yeni başlıyorum" notuyla paylaşmıştı.

Mazhar Alanson’un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden son haliyle gençleri cebinden çıkarıyor! Spora kendini adayan Suden’ın kasları olay

Suden bu kez kaslarının son halini paylaştı ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Mazhar Alanson’un 60 yaşındaki eşi Biricik Suden son haliyle gençleri cebinden çıkarıyor! Spora kendini adayan Suden’ın kasları olay

Suden'in son hali gençleri cebinden çıkartacak cinsten.

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