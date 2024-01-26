Kenan'ın 'yıldız' aşkı! Milli Futbolcu Kenan Yıldız'ın sevgilisi dünyaca ünlü o şarkıcı çıktı! Madison Beer ile Kenan...

Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen, Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın kalbini çalan dünyaca ünlü o şarkıcı kim? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor... Yeteneğiyle, hem Juventus'ta hem A Milli Futbol Takımızda parlayan 18 yaşındaki forvet Kenan Yıldız'ın, dünyaca ünlü şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Madison Beer ile aşk yaşadığı iddiası bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. İşte haberin ayrıntıları...
ntus'taki performansıyla tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Kenan Yıldız ayrıca A Milli Futbol Takımımızın geleceğe dair umut veren jenerasyonunun da bir parçası oldu.
Juventus forması giyen 18 yaşındaki forvet Kenan Yıldız, Yeteneği ve golleriyle takımın efsane oyuncusu Del Piero'ya benzetiliyor.
Juventus'ta forma şansı da bulmaya başlayan Yıldız bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.