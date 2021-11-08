İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'dan yorum yağmuruna tutulan paylaşım: "Biz iki devlet bir millettik"
İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'dan yorum yağmuruna tutulan paylaşım geldi. Son dönemde yıllar içindeki değişimi ile sık sık gündeme gelen Günel Zeynalova Instagram paylaşımı ile gündeme geldi. 8 Kasım Azerbaycan Zafer Bayramı'nda "Zaferimiz mübarek olsun. Biz iki devlet bir milletik" diyen Azeri kızı Günel Zaynalova takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
08.11.2021 17:15
- Son Güncelleme: 08.11.2021 17:23
"BİZ İKİ DEVLET BİR MİLLETTİK"
İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova'dan yorum yağmuruna tutulan paylaşım geldi.
Bir süredir ekranlardan uzan olan ancak değişimi ile sık sık gündeme gelen Günel Zeynalova, . 8 Kasım Azerbaycan Zafer Bayramı'nda Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.