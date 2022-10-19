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Haberler Magazin MasterChef Somer Sivrioğlu malum görüntüleri sonrası konuştu 'ne şişmanlığım kaldı ne görgüsüzlüğüm' Eski eş itirafı sonrası...

MasterChef Somer Sivrioğlu malum görüntüleri sonrası konuştu 'ne şişmanlığım kaldı ne görgüsüzlüğüm' Eski eş itirafı sonrası...

MasterChef'teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Ünlü şefi görenler şoke oldu. Geçtiğimiz günlerde eski eşi ve aile yaşamı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla gezdiği görüntüler epey dalga konusu olmuştu. Ünlü şef günler sonra konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.

19.10.2022 10:00 - Son Güncelleme: 19.10.2022 10:00
MasterChef Somer Sivrioğlu malum görüntüleri sonrası konuştu ’ne şişmanlığım kaldı ne görgüsüzlüğüm’ Eski eş itirafı sonrası...

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezine korumalarla girmesi olay olmuştu. Yapılan eleştirilerin ardından Sivrioğlu Instagram hesabında yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Sonrasında da kendi ağzıyla bir açıklama daha yaptı. İşte detaylar...

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MasterChef Somer Sivrioğlu malum görüntüleri sonrası konuştu ’ne şişmanlığım kaldı ne görgüsüzlüğüm’ Eski eş itirafı sonrası...

Masterchef'in öne çıkan jürilerinden Somer Sivrioğlu son dönemde özel hayatı sık sık gündeme geliyor. 2 çocuğunun annesi 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçen sene boşanan ve uzun süredir ise kendisineden 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kızılkaya ile birlikte olan Somer Şef zaman zaman yarışma sebebiyle farklı şehirlere gidiyor.

MasterChef Somer Sivrioğlu malum görüntüleri sonrası konuştu ’ne şişmanlığım kaldı ne görgüsüzlüğüm’ Eski eş itirafı sonrası...

Ünlü Şef Somer Sivrioğlu hafta sonu davet üzerine İzmir'e gitti. Yoğun ilgiyle karşılanan Sivrioğlu Yemek yapıp, sevenleriyle fotoğraf çektirdi.

MasterChef Somer Sivrioğlu malum görüntüleri sonrası konuştu ’ne şişmanlığım kaldı ne görgüsüzlüğüm’ Eski eş itirafı sonrası...

Sahneden inerken AVM'nin güvenlik görevlileri ünlü şefe eşlik etti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler çok konuşuldu.

MasterChef Somer Sivrioğlu malum görüntüleri sonrası konuştu ’ne şişmanlığım kaldı ne görgüsüzlüğüm’ Eski eş itirafı sonrası...

Somer Şef'in bu kadar korunması herkesi şaşırtırken "Adamı kaçırıp yemek tariflerinin formüllerini alabilirler", "Neden bu kadar koruma?", "Adam kuru fasulyeyi iyi yapıyor diye korunuyor" yorumları da yapıldı.

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