MasterChef Somer Sivrioğlu malum görüntüleri sonrası konuştu ’ne şişmanlığım kaldı ne görgüsüzlüğüm’ Eski eş itirafı sonrası...

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezine korumalarla girmesi olay olmuştu. Yapılan eleştirilerin ardından Sivrioğlu Instagram hesabında yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Sonrasında da kendi ağzıyla bir açıklama daha yaptı. İşte detaylar...