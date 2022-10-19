MasterChef Somer Sivrioğlu malum görüntüleri sonrası konuştu 'ne şişmanlığım kaldı ne görgüsüzlüğüm' Eski eş itirafı sonrası...
MasterChef'teki ihaneti ve cinsel ilişki itirafı sonrası Somer Sivrioğlu eski eşine günah çıkarmıştı... Ünlü şefi görenler şoke oldu. Geçtiğimiz günlerde eski eşi ve aile yaşamı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla gezdiği görüntüler epey dalga konusu olmuştu. Ünlü şef günler sonra konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.
19.10.2022 10:00 - Son Güncelleme: 19.10.2022 10:00
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezine korumalarla girmesi olay olmuştu. Yapılan eleştirilerin ardından Sivrioğlu Instagram hesabında yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Sonrasında da kendi ağzıyla bir açıklama daha yaptı. İşte detaylar...
Masterchef'in öne çıkan jürilerinden Somer Sivrioğlu son dönemde özel hayatı sık sık gündeme geliyor. 2 çocuğunun annesi 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan geçen sene boşanan ve uzun süredir ise kendisineden 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kızılkaya ile birlikte olan Somer Şef zaman zaman yarışma sebebiyle farklı şehirlere gidiyor.