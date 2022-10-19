Hande Yener’in yüzüne ne oldu morluk gözden kaçmadı ’estetik erkekleri unutturuyor’ Son halini görenler...

Dudağım morardı, işlem yaptırdım. Teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım? Cep telefonu gibi bir şey bu. Gençken değerlendirmek lazım, ben her zaman bakımımı yaparım ve tazelerim. Alışverişten daha öte bu durum bizim için. Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları artık botoks ve benzeri durumlarla mutlu oluyoruz. Erkekleri unutturan en güzel konular bunlar bizim için.