Hande Yener'in yüzüne ne oldu morluk gözden kaçmadı 'estetik erkekleri unutturuyor' Son halini görenler...
Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Hande Yener, önceki akşam İranlı sevgilii Misha ile Etiler'de görüntülendi. Dudağının kenarındaki morluk gözlerden kaçmayan Hande Yener'in imajı da dikkatlerden kaçmazken, estetik hakkında yaptığı ilginç çıkışla da çok konuşuldu. Kadınlarla ilgili bir tespitte bulunan Yener bakın neler söyledi.
Sahne performansı ve tercih etiği iddialı kostümleriyle her daim adından söz ettirmeyi başaran Hande Yener, önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü popçu, müzikseverlerle buluşturacağı yeni şarkısı ve merak edilen yeni stili hakkında açıklama yaptı.
"HER ŞEYİM DEĞİŞECEK"
Hande Yener, "Stüdyoya gidiyorum arkadaşlar, kayıt yapacağım. Yeni parça geliyor. Çok acayip bir şarkı, olay olacak. Yeni bir stil; sadece kılığım değil, her şeyim değişecek. Çok sır vermeyeyim" dedi.
Dudağım morardı, işlem yaptırdım. Teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım? Cep telefonu gibi bir şey bu. Gençken değerlendirmek lazım, ben her zaman bakımımı yaparım ve tazelerim. Alışverişten daha öte bu durum bizim için. Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları artık botoks ve benzeri durumlarla mutlu oluyoruz. Erkekleri unutturan en güzel konular bunlar bizim için.