MasterChef Serpilay bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte 25 yaşındaki Serpilay Salkım’ın memleketi...
Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Serpilay Salkım'ın elenmesinin ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. MasterChef Serpilay hakkında en çok "Serpilay Salkım aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki fenomen yarışmacının aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Serpilay Salkım'ım memleketi...
07.11.2022 00:56 - Son Güncelleme: 07.11.2022 00:56
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim Serpilay Salkım oldu. Fenomen yarışmacı, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
MasterChef Serpilay, şu ifadeleri kullandı: "Bir hayalin daha sonuna geldik... Buraya ilk başvuru yaptığım günü hiç unutmuyorum. Bu noktaya gelebileceğimi bile asla hayal edemezdim. İlk önce elemeler, sonra ana kadro şimdi de hayallerime 13. olarak veda ediyorum.
13 çoğu insan için uğursuzdur ama ben bu konuda biraz kararsızım. MasterChef bana hayal bile edemeyeceğim anılar, hedefler, yetenekler, düşünceler, arkadaşlıklar ve daha bir sürü düşünemediğim şeyler kattı. Kendimi buraya geldiğim için çok şanslı hissediyorum.