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Haberler Magazin MasterChef Serpilay bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte 25 yaşındaki Serpilay Salkım’ın memleketi...

MasterChef Serpilay bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte 25 yaşındaki Serpilay Salkım’ın memleketi...

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Serpilay Salkım'ın elenmesinin ardından hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. MasterChef Serpilay hakkında en çok "Serpilay Salkım aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İzmir'de yaşayan 25 yaşındaki fenomen yarışmacının aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Serpilay Salkım'ım memleketi...

07.11.2022 00:56 - Son Güncelleme: 07.11.2022 00:56
MasterChef Serpilay bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte 25 yaşındaki Serpilay Salkım’ın memleketi...

MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim Serpilay Salkım oldu. Fenomen yarışmacı, sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Serpilay bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte 25 yaşındaki Serpilay Salkım’ın memleketi...

MasterChef Serpilay, şu ifadeleri kullandı: "Bir hayalin daha sonuna geldik... Buraya ilk başvuru yaptığım günü hiç unutmuyorum. Bu noktaya gelebileceğimi bile asla hayal edemezdim. İlk önce elemeler, sonra ana kadro şimdi de hayallerime 13. olarak veda ediyorum.

MasterChef Serpilay bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte 25 yaşındaki Serpilay Salkım’ın memleketi...

13 çoğu insan için uğursuzdur ama ben bu konuda biraz kararsızım. MasterChef bana hayal bile edemeyeceğim anılar, hedefler, yetenekler, düşünceler, arkadaşlıklar ve daha bir sürü düşünemediğim şeyler kattı. Kendimi buraya geldiğim için çok şanslı hissediyorum.

MasterChef Serpilay bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte 25 yaşındaki Serpilay Salkım’ın memleketi...

Bu hayatta hep kendimi kanıtlamak için savaştım ve sonunda bunu ilk önce kendime sonra aileme şimdi de sizlere kanıtladım. Benim yanımda olan sevdiğim herkese ve bütün beni sevenlere çok teşekkür ederim

MasterChef Serpilay bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte 25 yaşındaki Serpilay Salkım’ın memleketi...

Şimdilik bu yolcuğumu burada noktalıyorum ama bu demek değildir ki ben her şeyi burada bitiriyorum. Daha fazlası için yapacaklarımı bekleyin. Hepinizi çok seviyorum :) Yeni Mutlu zamanlara olsun :)"

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