44'lük Mine Tugay sosyal medyayı podyuma çevirdi! Göğüs dekolteli elbiselerinin birini çıkarıp diğerini giydi! Herkes onu konuştu
44'lük Mine Tugay sosyal medyayı podyuma çevirdi! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, son yayınladığı görüntülerle tüm dikkatleri üzerine topladı. Dekolteli elbiselerinin birini çıkarıp diğerini giyen oyuncu, Instagram'ı adeta podyuma çevirdi. Kısa sürede gündem olan görüntülere, yüzlerce yorum geldi. İşte Mine Tugay'ın o paylaşımı...
07.11.2022 01:42 - Son Güncelleme: 07.11.2022 01:43
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instgaram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.