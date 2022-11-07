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Haberler Magazin 43’lük Çağla Şıkel’den yatak pozu! Sere serpe uzanıp paylaştı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Emre Altuğ ile aynı kareyi yayınlamıştı...

43’lük Çağla Şıkel’den yatak pozu! Sere serpe uzanıp paylaştı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Emre Altuğ ile aynı kareyi yayınlamıştı...

43'lük Çağla Şıkel'den yatak pozu! Sere serpe uzanıp paylaştı! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü model Çağla Şıkel, geçen günlerde eski eşi Emre Altuğ ve çocuklarıyla verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayarak gündem olmuştu. 43 yaşındaki model, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Şıkel, yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...

07.11.2022 00:26 - Son Güncelleme: 07.11.2022 00:26
43’lük Çağla Şıkel’den yatak pozu! Sere serpe uzanıp paylaştı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Emre Altuğ ile aynı kareyi yayınlamıştı...

1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, sonrasında katıldığı Miss World 97 Güzellik Yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.

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43’lük Çağla Şıkel’den yatak pozu! Sere serpe uzanıp paylaştı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Emre Altuğ ile aynı kareyi yayınlamıştı...

1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkan Şıkel, 2004-2007 yılları arasında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.

43’lük Çağla Şıkel’den yatak pozu! Sere serpe uzanıp paylaştı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Emre Altuğ ile aynı kareyi yayınlamıştı...

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü model, özellikle Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vurdu.

43’lük Çağla Şıkel’den yatak pozu! Sere serpe uzanıp paylaştı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Emre Altuğ ile aynı kareyi yayınlamıştı...

Çağla Şıkel, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı şarkıcı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.

43’lük Çağla Şıkel’den yatak pozu! Sere serpe uzanıp paylaştı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Emre Altuğ ile aynı kareyi yayınlamıştı...

Şıkel, 2009'da da oğlu Kuzey'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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