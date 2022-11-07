43’lük Çağla Şıkel’den yatak pozu! Sere serpe uzanıp paylaştı! Gören bir daha baktı! Eski eşi Emre Altuğ ile aynı kareyi yayınlamıştı...
43'lük Çağla Şıkel'den yatak pozu! Sere serpe uzanıp paylaştı! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü model Çağla Şıkel, geçen günlerde eski eşi Emre Altuğ ve çocuklarıyla verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayarak gündem olmuştu. 43 yaşındaki model, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Şıkel, yatakta verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı...
07.11.2022 00:26 - Son Güncelleme: 07.11.2022 00:26
Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü model, özellikle Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vurdu.
Çağla Şıkel, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı şarkıcı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.