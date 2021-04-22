RAMAZAN İMSAKİYE
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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Hayranlar Maldivler'de boş durmuyor...

Hayranlar Maldivler'de boş durmuyor... Aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler'de kaldığı otelin okyanus üzerindeki odasını reklam karşılığında bedavaya rezerve ettirdiği ortaya çıkmış ve ardından ablası Gamze Erçel ile eşi ve kızı da ikiliye eşlik ederek magazin gündeminde yerlerini aldı. Hande ve Kerem'in Maldivler'deki aşk tatilinden ifşa olan yeni görüntü magazin gündemine bomba gibi düştü.

22.04.2021 14:00 - Son Güncelleme: 22.04.2021 14:02
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Hayranlar Maldivler'de boş durmuyor...

HAYRANLAR MALDİVLER'DE BOŞ DURMUYOR...

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Şöhretin kaymağını yiyen ünlüler, artık hayatlarını sponsorlarla yaşıyor. Birlikte rol aldıkları dizinin ardından aşk yaşamaya başladıkları iddia edilen ikili, Maldivler'e tatile gitti, üstelik bedavaya...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Hayranlar Maldivler'de boş durmuyor...

EGZOTİK KAÇAMAK!

Maldivler'de aşk tatiline çıkan Hande Erçel ile Kerem Bürsin de ortalama 100'er bin TL tutacak egzotik kaçamaklarının faturasını, reklam karşılığında bedavaya getirdi…

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Hayranlar Maldivler'de boş durmuyor...

Maldivler'de geceliği 12 bin dolar (yaklaşık 100 bin TL) olan lüks otelde kalan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in baş başa tatili kısa sürdü. Hande Erçel, ablası Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve minik yeğeni Mavi'yi de adaya getirtti. Hep birlikte aynı otelde kalıyorlar.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Hayranlar Maldivler'de boş durmuyor...

'AŞK OLDUĞUNDA HABERİNİZ OLACAK' DEMİŞLERDİ...

Maldivler tatiline çıkmadan hemen önce ikili, İstinye'de spor salonuna beraber gitmiş, Bürsin, muhabirlerin "Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz..." yorumuna, "Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok" cevabıyla, kafaları karıştırmıştı.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Hayranlar Maldivler'de boş durmuyor...

İşte Hande ve Kerem'in Maldivler tatilinden ortaya çıkan yeni görüntü...