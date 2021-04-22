Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Hayranlar Maldivler'de boş durmuyor...

Hayranlar Maldivler'de boş durmuyor... Aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler'de kaldığı otelin okyanus üzerindeki odasını reklam karşılığında bedavaya rezerve ettirdiği ortaya çıkmış ve ardından ablası Gamze Erçel ile eşi ve kızı da ikiliye eşlik ederek magazin gündeminde yerlerini aldı. Hande ve Kerem'in Maldivler'deki aşk tatilinden ifşa olan yeni görüntü magazin gündemine bomba gibi düştü.

22.04.2021 14:00 - Son Güncelleme: 22.04.2021 14:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





