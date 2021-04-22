Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Hayranlar Maldivler'de boş durmuyor...
Hayranlar Maldivler'de boş durmuyor... Aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Maldivler'de kaldığı otelin okyanus üzerindeki odasını reklam karşılığında bedavaya rezerve ettirdiği ortaya çıkmış ve ardından ablası Gamze Erçel ile eşi ve kızı da ikiliye eşlik ederek magazin gündeminde yerlerini aldı. Hande ve Kerem'in Maldivler'deki aşk tatilinden ifşa olan yeni görüntü magazin gündemine bomba gibi düştü.
HAYRANLAR MALDİVLER'DE BOŞ DURMUYOR...
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in aşk tatilinden yeni görüntü ifşa oldu! Şöhretin kaymağını yiyen ünlüler, artık hayatlarını sponsorlarla yaşıyor. Birlikte rol aldıkları dizinin ardından aşk yaşamaya başladıkları iddia edilen ikili, Maldivler'e tatile gitti, üstelik bedavaya...
'AŞK OLDUĞUNDA HABERİNİZ OLACAK' DEMİŞLERDİ...
Maldivler tatiline çıkmadan hemen önce ikili, İstinye'de spor salonuna beraber gitmiş, Bürsin, muhabirlerin "Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz..." yorumuna, "Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok" cevabıyla, kafaları karıştırmıştı.