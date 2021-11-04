Alişan'ın eşi Buse Varol hamile mi? 9 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Buse Varol bakın ne dedi
Alişan'ın eşi Buse Varol hamile mi? 9 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Buse Varol Instagram'da yaptığı açıklama ile gündeme bomba gibi düştü. Her fırsatta çocukları çok sevdiğini dile getiren ünlü türkücü Alişan ve eşi Buse Varol, Mayıs 2018 tarihinde evlendi ve çift ve 3 yıllık evliliklerini Burak ve Eliz adında iki evlat ile taçlandırdı. Sosyal medya hesabından sevenlerinin sorularını yanıtlayan Buse Varol kendisine yöneltilen, 'Tekrar anne olmak ister misiniz?' sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi. Sosyal medyada, "Buse Varol üçüncü kez hamile" iddiasıyla sık sık yer alan Buse, böylece bu iddiaları da yanıtsız bırakmamış oldu.
04.11.2021 11:05
- Son Güncelleme: 04.11.2021 14:45
ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL HAMİLE Mİ?
9 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Buse Varol üçüncü hamilelik iddiaları hakkında bakın ne dedi.
Son dönemde gündeme geldiği ayrılık haberleriyle ilgili soruları bir kez daha yalanlayan Buse Varol, eşini çok sevdiğini söyledi.
Güzel oyuncu, "Evet çok istiyorum. İnşallah olur. Biraz uzun zaman sonra" dedi. İşte başta Alişan - Buse Varol çiftinin çocukları olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...