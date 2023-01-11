Masterchef şampiyonu Metin Yavuz'un siz bir de sevgilisini görün! Final sonrası düğün var 24 yaşında olduğuna inandıramayan Metin...
Büyük bir heyecana sahne olan Masterchef'in, 2022 sezonunun ilk ana kadro yarışmacısı Metin Yavuz olmuştu. Masterchef'te ilklerin adamı olan Metin Yavuz, son dördün ilk önlüğünü alan isim de olmuştu. Masterchef'in finaline adını da yazdıran Metin Yavuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Masterchef 2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Metin Yavuz hakkında araştırma yapanlarsa evlilik yolundaki büyük aşkını görünce hayran kaldı.
11.01.2023 08:48 - Son Güncelleme: 11.01.2023 08:49
Masterchef'in ikinci finalisti yarışma başından bu yana iddiasını konuşturan isimlerden biri olan Metin Yavuz oldu.
Masterchef'te Kıvanç Karadeniz'le adını finale yazdıran Metin Yavuz günün en çok merak edilen isimlerinden biri.