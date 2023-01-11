Masterchef finalisti Kıvanç çıka çıka bakın aslen nereli çıktı! Sessiz sakin herkesi tek tek eleyerek finale kadar gelen Kıvanç...

Günün en çok merak edilen isimlerinden biri olan Kıvanç Karadeniz günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Bakın Kıvanç Karadeniz aslen nereli çıktı. İşte başta Kıvanç Karadeniz olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.