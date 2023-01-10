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Nur Fettahoğlu yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı 2023'ün ilk aşkı ortaya çıktı! Flaşlar patlayınca bir anda ...

2023'ün ilk aşk bombası Nur Fettahoğlu'ndan geldi... Dizisi geçtiğimiz günlerde final yapan 42 yaşındaki ünlü oyuncu Nur Fettahoğu yeni sevgilisiyle gecelerde görüntülendi. Söyleymezsem Olmaz programının haberine göre; uzun bir kovalamacanın ardından çift aracın içinde yakalandı. Çift flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar.

10.01.2023 15:09 - Son Güncelleme: 10.01.2023 15:19
Nur Fettahoğlu yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı 2023’ün ilk aşkı ortaya çıktı! Flaşlar patlayınca bir anda ...

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni aşkıyla görüntülendiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...

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Nur Fettahoğlu yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı 2023’ün ilk aşkı ortaya çıktı! Flaşlar patlayınca bir anda ...

Nur Fettahoğlu, özel hayatıyla gündem oldu. Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Fettahoğlu'nun önceki akşam yeni aşkıyla yakalandı.

Nur Fettahoğlu yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı 2023’ün ilk aşkı ortaya çıktı! Flaşlar patlayınca bir anda ...

TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYDILAR

Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre, ikili önceki akşam bir mekanda 3 saat zaman geçirdi.

Nur Fettahoğlu yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı 2023’ün ilk aşkı ortaya çıktı! Flaşlar patlayınca bir anda ...

Aynı araca binen ikili, görüntülendiklerini fark edince trafik kurallarını da yok saydı.

Nur Fettahoğlu yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı 2023’ün ilk aşkı ortaya çıktı! Flaşlar patlayınca bir anda ...

Araçta yakalanan ikili, görüntülendiklerini görünce hızla uzaklaştı.

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