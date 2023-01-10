Nur Fettahoğlu yeni sevgilisiyle gecelerde yakalandı 2023'ün ilk aşkı ortaya çıktı! Flaşlar patlayınca bir anda ...
2023'ün ilk aşk bombası Nur Fettahoğlu'ndan geldi... Dizisi geçtiğimiz günlerde final yapan 42 yaşındaki ünlü oyuncu Nur Fettahoğu yeni sevgilisiyle gecelerde görüntülendi. Söyleymezsem Olmaz programının haberine göre; uzun bir kovalamacanın ardından çift aracın içinde yakalandı. Çift flaşlar patlayınca neye uğradığını şaşırdı. İşte o anlar.
10.01.2023 15:09 - Son Güncelleme: 10.01.2023 15:19
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni aşkıyla görüntülendiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...
Nur Fettahoğlu, özel hayatıyla gündem oldu. Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen Fettahoğlu'nun önceki akşam yeni aşkıyla yakalandı.