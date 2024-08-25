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MasterChef şampiyonu Esra Tokelli'nin son haline bir de şimdi bakın! Makyajsız hali olay olmuştu...

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna'nın jüri koltuğuna oturduğu MasterChef'te 2023 All Star'ın unutulmaz şampiyonu Esra Tokelli, son haliyle bir kez daha gündemde! Uzun kirpikleri ve ağır makyajıyla dikkat çeken fenomen yarışmacı Esra Tokelli, yarışmadan sonra da adından söz ettirmeye devam ediyor. Esra Tokelli'nin son haline bir de şimdi bakın!

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 20:16 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 20:16
MasterChef şampiyonu Esra Tokelli’nin son haline bir de şimdi bakın! Makyajsız hali olay olmuştu... 1

MasterChef'te 2023 All Star'ın unutulmaz şampiyonu Esra Tokelli, son haliyle bir kez daha gündemde! Uzun kirpikleri ve ağır makyajıyla dikkat çeken fenomen yarışmacı Esra Tokelli, yarışmadan sonra da adından söz ettirmeye devam ediyor. Esra Tokelli'nin son haline bir de şimdi bakın!

MasterChef şampiyonu Esra Tokelli’nin son haline bir de şimdi bakın! Makyajsız hali olay olmuştu... 2

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğuna oturduğu MasterChef programı ekranlara bir döndü pir döndü.

MasterChef şampiyonu Esra Tokelli’nin son haline bir de şimdi bakın! Makyajsız hali olay olmuştu... 3

Her sene yeni yüzlerin katıldığı yarışmada geçmiş sezonlardaki yarışmacıların son halleri de merak konusu oldu.

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