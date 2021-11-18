Masterchef Pelin'in sevgilisi stüdyoyu bastı Danilo Zanna'yla aşk iddialarından sonra 'o benim' dedi! Esra Erol'a çıkan sevgilisi...
Masterchef macerası adım adım devam ediyor... Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Aşklarının sahte olduğu iddialarından sonra Pelin Zaman'ın sevgilisi Masterchef stüdyosunu bastı.
Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu. Ancak sabreden ve pes etmeyen Pelin, son anlarda da olsa adını Masterchef 2021 ana kadrosuna yazdırmayı başarmıştı.
Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çekerken, medyaya güzelliğinden dolayı sürekli birileriyle yakıştırma haberleri yansıyor.
Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberlerinden sonra şimdi de sevgilisinin ünlü şarkıcı Gökhan Akar olduğu ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Gökhan Akar'ın, Pelin Zaman'la birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına ''Hep en güzelini hak ediyor. Duruşunla ders veriyor. Aslında bizlere bir şeyler öğretiyorsun. Gönüllerde zaten birincisin. Asla pes etme ve kalbinin sesini dinle'' notunu eklediği görüldü.