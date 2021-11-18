Seda Sayan 'aşk yok' demişti kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalandı ne yapacağını şaşırdı: "Faik abi basıldık"

İki araç bir süre sonra buluşarak yeniden bir araya geldi. Sayan yakalanması sonrası ne yapacağını bilemeyince topu Faik Öztürk'e atarak "Faik abi basıldık" dedi. Seda'nın aşk iddialarına yapacağı yeni açıklama merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...