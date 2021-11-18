Seda Sayan 'aşk yok' demişti kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalandı ne yapacağını şaşırdı: "Faik abi basıldık"
Seda Sayan 'aşk yok' demişti, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalanan ve ne yapacağını şaşıran Seda Sayan'ın o halleri gündeme bomba gibi düştü. Organizatör Ata Çağlayan ile adı aşk iddialarına karışan Seda Sayan'ın yapacağı açıklama merak konusu oldu. İşte Seda Sayan'ın paniklediği o anlar...
18.11.2021 17:10
- Son Güncelleme: 18.11.2021 17:10
"FAİK ABİ BASILDIK"
Seda Sayan 'aşk yok' demişti kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalandı, ne yapacağını şaşırdı.
Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan'ın yeni bir aşka yelken açtıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sayan bu iddialar sonrası "Aşk yok iş var" demişti.