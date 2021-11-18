Vav TV İzle
Haberler Magazin Seda Sayan 'aşk yok' demişti kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalandı ne yapacağını şaşırdı: "Faik abi basıldık"

Seda Sayan 'aşk yok' demişti kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalandı ne yapacağını şaşırdı: "Faik abi basıldık"

Seda Sayan 'aşk yok' demişti, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalanan ve ne yapacağını şaşıran Seda Sayan'ın o halleri gündeme bomba gibi düştü. Organizatör Ata Çağlayan ile adı aşk iddialarına karışan Seda Sayan'ın yapacağı açıklama merak konusu oldu. İşte Seda Sayan'ın paniklediği o anlar...

18.11.2021 17:10 - Son Güncelleme: 18.11.2021 17:10
Seda Sayan ’aşk yok’ demişti kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalandı ne yapacağını şaşırdı: Faik abi basıldık

"FAİK ABİ BASILDIK"

Seda Sayan 'aşk yok' demişti kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalandı, ne yapacağını şaşırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Seda Sayan ’aşk yok’ demişti kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalandı ne yapacağını şaşırdı: Faik abi basıldık

Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan'ın yeni bir aşka yelken açtıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sayan bu iddialar sonrası "Aşk yok iş var" demişti.

Seda Sayan ’aşk yok’ demişti kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalandı ne yapacağını şaşırdı: Faik abi basıldık

Ancak ikili sık sık akşam yemeğinde yakalanınca Sayan'ın bu yanıtı muhabirleri tatmin etmedi. Safiye-Faik çiftiyle yemek çıkışı yakalanan ikili ne yapacağını bilemeyince arabalara ayrı ayrı bindi.

Seda Sayan ’aşk yok’ demişti kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalandı ne yapacağını şaşırdı: Faik abi basıldık

İki araç bir süre sonra buluşarak yeniden bir araya geldi. Sayan yakalanması sonrası ne yapacağını bilemeyince topu Faik Öztürk'e atarak "Faik abi basıldık" dedi. Seda'nın aşk iddialarına yapacağı yeni açıklama merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Seda Sayan ’aşk yok’ demişti kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile yine yakalandı ne yapacağını şaşırdı: Faik abi basıldık

UĞUR ASLAN VE EŞİ SEMA ERGENEKON

SON DAKİKA