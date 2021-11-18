Yargı'nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz’den bornozlu paylaşım! Bacak bacak üstüne atan Pınar iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı
Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Deniz, saç ve makyajı yapıldığı sırada bacak bacak üstüne atarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Bornozuyla objektif karşısına geçen Deniz'in iddialı paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
18.11.2021 18:19
- Son Güncelleme: 18.11.2021 18:19
Yargı dizisi ile son döneme damga vuran isimlerden biri olan Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda Pınar Deniz adeta iltifat yağmuruna tutuldu.