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Haberler Magazin Yargı'nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz’den bornozlu paylaşım! Bacak bacak üstüne atan Pınar iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı

Yargı'nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz’den bornozlu paylaşım! Bacak bacak üstüne atan Pınar iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı

Yargı'nın avukat Ceylin'i Pınar Deniz'den bornozlu paylaşım! Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla olay oldu. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Deniz, saç ve makyajı yapıldığı sırada bacak bacak üstüne atarak verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Bornozuyla objektif karşısına geçen Deniz'in iddialı paylaşımı, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

18.11.2021 18:19 - Son Güncelleme: 18.11.2021 18:19
Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz’den bornozlu paylaşım! Bacak bacak üstüne atan Pınar iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı

Yargı dizisi ile son döneme damga vuran isimlerden biri olan Pınar Deniz, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz’den bornozlu paylaşım! Bacak bacak üstüne atan Pınar iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, saç ve makyajı yapıldığı sırada bacak bacak üstüne atarak verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz’den bornozlu paylaşım! Bacak bacak üstüne atan Pınar iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı

Bornozuyla objektif karşısına geçen Deniz'in iddialı paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı. Ünlü oyuncun paylaşımı, böylelikle binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz’den bornozlu paylaşım! Bacak bacak üstüne atan Pınar iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımlarda Pınar Deniz adeta iltifat yağmuruna tutuldu.

Yargı’nın avukat Ceylin’i Pınar Deniz’den bornozlu paylaşım! Bacak bacak üstüne atan Pınar iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncu için "Çok güzelsin", "Muhteşem kadın", "Yetenekli olduğunuz kadar güzelsiniz de" yorumlarında bulundu.

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