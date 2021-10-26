Vav TV İzle
Haberler Magazin Masterchef Pelin'in sevgilisi o ünlü şarkıcı çıktı Danilo Zanna'yla sevgili deniyordu! Torpilin alası işte Pelin Zaman'ın sevgilisi

Masterchef Pelin'in sevgilisi o ünlü şarkıcı çıktı Danilo Zanna'yla sevgili deniyordu! Torpilin alası işte Pelin Zaman'ın sevgilisi

Masterchef macerası adım adım devam ediyor... Yarışmacılardan bazıları el yetenekleriyle kimileri de girdikleri polemiklerle şimdiden sivrildi. Sivrilen isimlerden biri de Pelin Zaman. Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu iddia edildi. Pelin Zaman ve o ünlü şarkıcının romantizm dolu paylaşımları da bu iddiaları destekler nitelikte. İşte Masterchef Pelin Zaman'ın sevgilisi olan o ünlü şarkıcı...

26.10.2021 09:19 - Son Güncelleme: 27.10.2021 22:01
Masterchef Pelin’in sevgilisi o ünlü şarkıcı çıktı Danilo Zanna’yla sevgili deniyordu! Torpilin alası işte Pelin Zaman’ın sevgilisi

Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu. Ancak sabreden ve pes etmeyen Pelin, son anlarda da olsa adını Masterchef 2021 ana kadrosuna yazdırmayı başarmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Pelin’in sevgilisi o ünlü şarkıcı çıktı Danilo Zanna’yla sevgili deniyordu! Torpilin alası işte Pelin Zaman’ın sevgilisi

Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çekerken, medyaya güzelliğinden dolayı sürekli birileriyle yakıştırma haberleri yansıyor.

Masterchef Pelin’in sevgilisi o ünlü şarkıcı çıktı Danilo Zanna’yla sevgili deniyordu! Torpilin alası işte Pelin Zaman’ın sevgilisi

Masterchef jürilerinden Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Masterchef Pelin’in sevgilisi o ünlü şarkıcı çıktı Danilo Zanna’yla sevgili deniyordu! Torpilin alası işte Pelin Zaman’ın sevgilisi

Danilo Zanna'nın Pelin'e aşık olduğu ve eşinden bu yüzden ayrıldığı haberlerinden sonra şimdi de sevgilisinin ünlü şarkıcı Gökhan Akar olduğu öne sürüldü.

Masterchef Pelin’in sevgilisi o ünlü şarkıcı çıktı Danilo Zanna’yla sevgili deniyordu! Torpilin alası işte Pelin Zaman’ın sevgilisi

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Akar'ın, Pelin Zaman'la birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına ''Hep en güzelini hak ediyor. Duruşunla ders veriyor. Aslında bizlere bir şeyler öğretiyorsun. Gönüllerde zaten birincisin. Asla pes etme ve kalbinin sesini dinle'' notunu eklediği görüldü.

SON DAKİKA