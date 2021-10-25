Vav TV İzle
Haberler Magazin Songül Karlı 'estetiğim yok' dedi Fransız askıyla gerdirdi de gerdirdi! Seda Sayan'ın izin giden Songül Karlı'nın son halini görün

Songül Karlı 'estetiğim yok' dedi Fransız askıyla gerdirdi de gerdirdi! Seda Sayan'ın izin giden Songül Karlı'nın son halini görün

Son dönemde yaptığı Instagram paylaşımları ve Gelinim Mutfakta'daki sunuculuğuyla adından söz ettiren Songül Karlı bıçak altına yattı. Daha önce 'hiç estetiğim yok' sözleriyle çok konuşulan Songül Karlı'nın estetikli görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Seda Sayan'la patlayan sonrasında Serap Paköz'ün uyduğu Fransız askı modasına uyan Songül Karlı'nın son hali çok konuşuldu.

25.10.2021 12:13 - Son Güncelleme: 25.10.2021 12:13
Songül Karlı ’estetiğim yok’ dedi Fransız askıyla gerdirdi de gerdirdi! Seda Sayan’ın izin giden Songül Karlı’nın son halini görün

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının geçtiğimiz hafta sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Songül Karlı ’estetiğim yok’ dedi Fransız askıyla gerdirdi de gerdirdi! Seda Sayan’ın izin giden Songül Karlı’nın son halini görün

Seda Sayan ve Serap Paköz gibi isimlerin son dönemde tercih ettiği Fransız askısı işlemini yaptırdığını duyuran Karlı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaştı.

Songül Karlı ’estetiğim yok’ dedi Fransız askıyla gerdirdi de gerdirdi! Seda Sayan’ın izin giden Songül Karlı’nın son halini görün

Ünlülerin estetik cerrahı Kıvanç Emre Davun'a operasyonu yaptıran sanatçı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaştı.

Songül Karlı ’estetiğim yok’ dedi Fransız askıyla gerdirdi de gerdirdi! Seda Sayan’ın izin giden Songül Karlı’nın son halini görün

Davun'la video'sunu yayınlayan Karlı, takipçilerinden çok sayıda beğeni mesajı aldı. Sanatçı, yüzündeki değişimleri de takipçilerine anlattı.

Songül Karlı ’estetiğim yok’ dedi Fransız askıyla gerdirdi de gerdirdi! Seda Sayan’ın izin giden Songül Karlı’nın son halini görün

Güçlü sesinin yanı sıra iddialı paylaşımları ve geçirdiği değişim ile magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, her ne kadar estetik operasyonu geçirmediğini dile getirse de yıllar önceki fotoğrafları ünlü şarkıcıyı yalanlar nitelikte.

SON DAKİKA