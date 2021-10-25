Songül Karlı 'estetiğim yok' dedi Fransız askıyla gerdirdi de gerdirdi! Seda Sayan'ın izin giden Songül Karlı'nın son halini görün
Son dönemde yaptığı Instagram paylaşımları ve Gelinim Mutfakta'daki sunuculuğuyla adından söz ettiren Songül Karlı bıçak altına yattı. Daha önce 'hiç estetiğim yok' sözleriyle çok konuşulan Songül Karlı'nın estetikli görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Seda Sayan'la patlayan sonrasında Serap Paköz'ün uyduğu Fransız askı modasına uyan Songül Karlı'nın son hali çok konuşuldu.
25.10.2021 12:13
- Son Güncelleme: 25.10.2021 12:13
Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının geçtiğimiz hafta sunuculuğunu üstlenen Songül Karlı, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.
Seda Sayan ve Serap Paköz gibi isimlerin son dönemde tercih ettiği Fransız askısı işlemini yaptırdığını duyuran Karlı, öncesi ve sonrasını Instagram'dan paylaştı.
Güçlü sesinin yanı sıra iddialı paylaşımları ve geçirdiği değişim ile magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, her ne kadar estetik operasyonu geçirmediğini dile getirse de yıllar önceki fotoğrafları ünlü şarkıcıyı yalanlar nitelikte.