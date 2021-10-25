Hande Erçel sosyal medya paylaşımıyla herkesi hüngür hüngür ağlattı! ’Git gide sana benziyorum farkındayım’

Son olarak final yapan 'Sen Çel Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel bir süredir sevgilisi Kerem Bursin ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Birbirlerine çok yakıştırılan ünlü çiftin aşkları devam ederken Erçel kızının yaptığı bir paylaşım hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu Hande Erçel vefat eden annesinin doğum günü paylatığı bir fotoğrafla kutladı. Uzun bir süredir kander tedavisi gören annesini 2019 yılında kaybeden Erçel paylaşımıyla hayranlarını ağlattı.