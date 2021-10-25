Hande Erçel sosyal medya paylaşımıyla herkesi hüngür hüngür ağlattı! 'Git gide sana benziyorum farkındayım'
Bir süredir kendisi gibi oyuncu Kerem Bursin ile mutlu bir birliktelik yaşayan Hande Erçel, 2.5 yıl önce hayatını kaybeden annesi Aylin Erçel'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf ile kutladı. Annesinin küçüklük fotoğrafını yayınlayan Erçel altına düştüğü notla herkesi duygulandırdı. Güzel oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
Son olarak final yapan 'Sen Çel Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel bir süredir sevgilisi Kerem Bursin ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Birbirlerine çok yakıştırılan ünlü çiftin aşkları devam ederken Erçel kızının yaptığı bir paylaşım hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu Hande Erçel vefat eden annesinin doğum günü paylatığı bir fotoğrafla kutladı. Uzun bir süredir kander tedavisi gören annesini 2019 yılında kaybeden Erçel paylaşımıyla hayranlarını ağlattı.
Annesine olan özlemi her geçen gün biraz daha artan ünlü oyuncu bu özel günde paylaştığı fotoğrafın altına şu sözleri ekledi;
"Hala o küçük kız çocuğusun sen,Benim içimde hissettiğim bütün aykırılıklarsın,heyecansın.Git gide sana benziyorum farkındayım,bunu çok seviyorum..Ve çok güzelsin Anne..Yeni yaşın sonsuz denizlerde yüzerek geçsin "
HANDE ERÇEL HAKKINDA SON HABERLER!
Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla önemli bir gelir elde ettiği konuşulan Hande Erçel'in takipçi sayısı 25 milyona çıktı.
Hande Erçel, son olarak bu pozunu paylaşmış, takipçilerinden yaklaşık üç milyon beğeni ve çok sayıda yorum almıştı.