Masterchef Pelin'den Danilo Zanna'yla yasak aşk itirafı 'aşk yaşıyorum evet...!' Danilo Zanna boşanır boşanmaz konuştu
Masterchef'e yedeklerden dahil olan ve herhangi bir mutfak eğitimi olmadan yeteneklerini konuşturan, kısa bir süre önce Danilo Zanna'yla sevgili olduğu iddia edilen Pelin Zaman'ın sevgilisinin başkası olduğu ve sevgilisinin de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıkmıştı. Ama hakkında iddialara sadece bununla sınırlı kalmadı. Sonrasında Pelin Zaman ile Hasan Biltekin'in de yakınlaştığı iddia edildi. Pelin Zaman geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etti etmesine ama hakkında dedikodular bir türlü bitmedi. Ve en sonunda olay kadın Pelin Zaman konuştu. Pelin Zaman Instagram hesabından yaptığı soru-cevapta Danilo Zanna'yla yasak aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Masterchef 2021 macerasına yedek kadroyla başlayan ve tüm izleyicilerin dikkatini çeken Pelin Zaman, her seferinde iyi tabaklar çıkarsa da ufak tefek nüanslar sebebi ile bir türlü ana kadroya dahil olamıyordu. Ancak sabreden ve pes etmeyen Pelin, son anlarda da olsa adını Masterchef 2021 ana kadrosuna yazdırmayı başarmıştı.
Ancak Pelin Zaman'ın Masterchef macerası çok uzun sürmedi. Bir süre önce yarışmaya veda etti. Tabi arkasında pek çok dedikodu ve iddiayı bırakarak.
Yarışmanın başarılı isimlerinden Pelin Zaman, güzelliğiyle dikkat çekerken, medyaya güzelliğinden dolayı sürekli birileriyle yakıştırma haberleri yansımıştı.
Bunlarda biri jüri üyesi Danilo Zanna'ylaydı. Pelin Zaman ile Danilo Zanna'nın yasak aşk iddialarının sosyal medyada patladığı dönem, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek Zanna'nın boşanacağının ortaya çıkması tuz biber oldu.